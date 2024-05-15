Avcılar sahilinde ölü bulundu

Esenyurt’ta oturan 3 lise öğrencisi ders çıkışında, Avcılar sahildeki kayalıklarda bir süre yürüyüş yaptı. Bu yürüyüş sırasında öğrencilerden biri üzerine bastığı sert cismin kaya olmadığını fark etti. Öğrenciler bunun cansız bir kaplumbağa olduğunu görünce cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Kayalıkların arasında bulunan oldukça büyük ve ağır kaplumbağa için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Gelen ekip, poşetin içine güçlükle sığdırılabilen deniz kaplumbağasını incelemek üzere götürdü. Yapılan incelemede, Avcılar'da cansız halde bulunan deniz kaplumbağasının Marmara Denizi'nde nadir görülen ve caretta caretta olarak bilinen iri baş deniz kaplumbağası olduğu belirlendi. Ölüm nedeni tespit edilemeyen deniz kaplumbağası incelemelerin ardından gömüldü.

" İLK KEZ GÖRDÜK"

Kaplumbağayı bulan öğrencilerden Mustafa Ara Çakır, "Okul çıkışı sahilde biraz dolaşmak istemiştik. Kayaların arasından geçerken kaplumbağayı gördük. Önce kaya zannetmiştik, bir baktık yani canlı değil de ölüydü bulduğumuzda. Genellikle belgesellerde falan görmüştüm onun dışında hiç görmemiştim, ilk defa bu kadar net gördüm" dedi. Arkadaşı Seyit Şengün ise, "Kayaların arasında gördük kaplumbağayı taş zannettik, bilmeden üstüne bastık. Bu kadar büyük bir kaplumbağayı ilk kez bu kadar net görüyorum" diye konuştu.