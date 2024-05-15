TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2024 yılı Mart ayında yıllık yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 kişiyken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 kişi oldu. Alt detaylarına bakıldığında, 2024 yılı Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, martta aylık yüzde 0,1 azaldı. Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.
- Ekonomi
"Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 arttı"
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 2,6 arttığını, bir önceki aya göre (aylık) yüzde 0,1 azaldığını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.