Beykoz'da yol verme kavgası

TEM Otoyolu'nda hafif ticari araçla otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sol şeritte trafiği yavaşlatarak ilerleyen hafi ticari araç sürücüsü, tartıştığı sürücüye yol vermedi. TEM Otoyolu'ndaki inatlaşma trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araçla otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Sol şeritte ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü hız keserek trafiği yavaşlattı. Sol şeritte ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü arkada bulunan ve şerit değiştirmek isteyen sürücüye uzun süre yol vermedi. İki sürücü arasındaki yol verme inatlaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün tartıştığı otomobil sürücüsüne yol vermediği anlar görülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.