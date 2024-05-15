Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayları kamerada

SULTANGAZİ'de yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayda park halindeki aracın hayalet ekranını çalmaya çalışan şüpheliler, devriye gezen polis aracını fark edip olay yerinden kaçtı. Bir başka olayda ise, sokak hayvanlarının su içmesi için kaldırıma konulan 15 kilogramlık su havuzu çalındı. Diğer olayda ise şüpheli bir kişi, balkona kuruması içi asılan halıyı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DEVRİYE GEZEN POLİS ARACINI GÖRÜNCE KAÇTILAR

Sultangazi'de yaşanan üç farklı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk olay 50. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Park halindeki otomobilin yanına araçlarıyla yanaşıp, camını kırdıktan sonra hayalet ekranını çalmaya çalışan şüpheliler, devriye gezen polis aracını geldiğini fark etti.Amaçlarına ulaşamayan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, aynı otomobilin yaklaşık 1 ay önce de hayalet ekranının çalındığı öğrenildi.

SU HAVUZUNU ÇALDI

İkinci olay ise, Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinlerinin sokak hayvanlarının su içmesi için kaldırıma koyduğu 15 kilogramlık su havuzu çalındı. Kaldırımda yürüdükleri sırada su havuzunu alan 2 kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anlarını çevredeki bir iş yeriin kamerası kaydetti. Görüntülerde kaldırımda yürüyenlerden birinin yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki su havuzunu aldığı içindeki suyu da ağacın dibine döktüğü anlar yer alıyor. 2 şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

HALI HIRSIZI KAMERADA

50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen diğer olayda ise, gece saatlerinde bir binanın 2. katındaki dairenin balkonuna kuruması için asılan halı çalındı. Balkondaki halıyı gözüne kestiren şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.