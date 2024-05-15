Konya'da TIR, şarampole devrildi

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Bulgurluk mevkisinde meydana geldi. Emre Tekin yönetimindeki 31 ALE 111 plakalı TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tekin olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Yunus Emre Vural yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vural, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin'in cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.