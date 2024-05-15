- Asayiş

Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanması amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışma yürüttü.

Ekiplerce 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 806 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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15 May 2024 - 10:04 AA Eskişehir- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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