- Ekonomi

Yılın ilk çeyreğinde 340 milyon TL’lik kâr artışı

Yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyuran Aksa Akrilik’in net kârı, geçen senenin aynı döneminin enflasyon etkisinden arındırılmış net kârının iki katına ulaşarak 675 milyon TL oldu. Ayrıca, ilk çeyrek sonunda operasyonel kârlılığını artıran şirketin faiz, vergi, amortisman öncesi kârı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 1 milyar 263 milyon TL tutarına ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde 340 milyon TL’lik kâr artışı mask

Aksa Akrilik 2024’ün ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre Mart sonundaki net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artışla 675 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca, kapasite kullanımında yüzde 100 ile geçilen ilk çeyrek sonunda operasyonel kârlılığını artıran Aksa Akrilik’in faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 1 milyar 263 milyon TL’ye ulaştı.

STRATEJİK YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM

Bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 400’e yakın müşterisi bulunan Aksa Akrilik, 2024 yılının ilk üç ayında önemli yatırımlar yaparak inovatif çalışmalara ağırlık verdi. Şirket, enerji santrali türbin modernizasyonu, teknik iplik tesisi yapımı, yeni ürün geliştirmeleri ve fabrika içi ünitelere ait modernizasyon ve verimliliği artırma amacıyla 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca Nisan ayında şirket ortaklarına hisse başına 5 TL kâr payı olacak şekilde toplam 1,6 milyar TL brüt kâr dağıtımı yapıldı.

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15 May 2024 - 10:00 DHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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