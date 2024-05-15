O kişye akıl sağlığı yerinde raporu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mert Serkan Lülleci (25) için, mahkemenin talep ettiği akıl sağlığı raporu çıktı. Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu yaptığı incelemede oy birliği ile Lülleci’nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi.

Olay, 6 Ağustos 2022’de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan’ın eşi Hacer Alkan'a, bina girişinde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybederken, Aydın Alkan yaralandı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mert Serkan Lülleci ile azmettirmekle suçlanıp, tutuksuz yargılanan babası İsmail Lülleci (57) hakkında 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkemenin talebiyle Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu tarafından oluşturulan rapor çıktı. Raporda, Lülleci’nin olay tarihinde akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilerek, “Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Mert Serkan Lülleci’nin 6 Ağustos 2022 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” ifadelerine yer verildi.