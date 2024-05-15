Torbacıyla pazarlık yazışmaları ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip polise yakalanması haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı.

Dava dosyasına giren kayıtlara göre, ifadesinde " İlk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in, kokaini daha ucuza almak için satıcıyla pazarlık yaptığı ve "Bugünlük eski fiyattan yap" dediği öğrenildi.

İkili, 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece yaptıkları bu konuşmanın ardından polisler tarafından sokakta yakalandı. Uyuşturucu satıcısı Selçuk Ç. gözaltına alınıp tutuklandı ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla en az 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Feyza Civelek ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmediği için hakkında takipsizlik kararı verildi.