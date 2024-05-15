İlk kez karbon ve su ayak izi platformu kuruldu

Konferansta, Türkiye'deki çeşitli mavi ekonomi ve okyanus okuryazarlığı aktörlerini bir araya getiren çoklu panelde “Mavi Müfredat” ile 20 bin öğrenciye ulaşıldığını, 100 okula ise sürdürülebilirlik konusunda destek sağlanacağı ve öğrenciler için ilk kez karbon ve su ayak izi platformu kurulduğu açıklandı.

Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde finanse edilen SHORE projesi faaliyetleri kapsamında, YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam Binası’nda ‘Wave of Change’ Konferansı gerçekleşti. Konferansta, Türkiye'deki çeşitli mavi ekonomi ve okyanus okuryazarlığı aktörlerini bir araya getiren çoklu panel tartışmaları düzenlenirken panele, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamuran Nur Bekiroğlu, YTÜ Proje Koordinatörü Doç. Afşın Yusuf Çetinkaya, WWF-Türkiye Deniz ve Yaban Hayatı Programı Kıdemli Müdürü Ayşe Oruç, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Tevfik Morova, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

‘GELECEĞİN EN ÖNEMLİ PROBLEMLERİNDEN BİRİSİ KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, “Geleceğin en önemli problemlerinden birisi küresel ısınma ve iklim değişikliği. Dolayısıyla bunun en büyük argümanı da geleceğin en önemli mirası olan su ve bu konuda bir farkındalık oluşturmalıyız. Bu kapsamda bir duyarlılık oluşturmak için önemli bir çalışmaya imza atan Yıldız Teknik Üniversitesi’ni ve destek sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Bu çalışmanın herkese örnek olmasını ve daha farklı bilimsel çalışmalara da yol açmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE AYIRDIĞIMIZ BÜTÇE 7 MİLYON EURO’

Avrupa Birliği projelerine ayırdıkları bütçenin şu an 7 milyon Euro civarında olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamuran Nur Bekiroğlu “Bu da hem Ar-Ge’ye hem uluslararasılaşmaya hem de disiplinler arası projelerde yer almaya ne kadar önem verdiğimizin net göstergesi. Şu an içinde bulunduğumuz proje mavi ekonomi, okyanus okuryazarlığı ve ekovatandaşlık konularında bilinçlendirme üzerine gerçekleştirildi. Proje kapsamında da ilk ve orta dereceli okullara da destek sağlanıyor. Bu konularda hem onların bilinçlendirilmesi hem de proje yetkinliğinin artırılması ana hedeflerimiz. Dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki 63’üncü kampüsüyüz” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin projede koordinatör olarak görev aldığı SHORE projesi yöneticisi Doç. Afşın Yusuf Çetinkaya, “SHORE projesi 2023 yılında Ufuk Avrupa tarafından fonlanan Türkiye’nin koordinatör olduğu tek proje özelliğini taşıyor. Bugünkü ‘Wave of Change’ konferansı SHORE projesinin yayını kapsamında yapmış olduğumuz bir etkinlik. Mavi ekonomi ve okyanus okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik konularında alanında uzman kişilerin katıldığı ve diğer sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğimiz bir etkinlik. SHORE projesi 1 Ağustos 2023 tarihinde başladı. Projenin temel hedefi okyanus okuryazarlığı ve mavi ekonomi müfredatı ve ilköğretim ortaöğretim, lise ve üniversite çağındaki öğrencileri geliştirmek. Bu proje kapsamında 14 partnerimiz var. Okyanus okuryazarlığı ve mavi ekonomi müfredatı ile ilgili eğitim materyalleri geliştirdik. Oyunlar hazırladık. Web sitemiz var ve öğrenciler aktif şekilde buraya girip oynayabilirler” ifadelerini kullandı.

‘PROJEMİZ MAKE EUROPE BLUE ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ’

Projenin amaçlarını açıklayan Doç Çetinkaya, “Eğitimcilerin mesleki gelişimini arttırmak, okyanus ile ilgili bilgileri yaşam boyu teşvik etmek hedefimiz. Ardından önce yerel, sonra da küresel düzeyde etki yaratmak için eğitimciler, araştırma ve eğitim toplulukları arasında köprü görevi görmek istiyoruz. Asıl olarak ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin ekovatandaş olmaları için gerekli bilgi ve beceriler ile donatmayı hedefliyoruz. 100 okula mavi sürdürülebilirlik konusunda destek sağlayacağız. Okul burada 10 bin Euro’ya kadar destek alabilecek. Toplam 1 milyon Euroyu okullara vermiş olacağız. Açık çağrının 100’de 90’ı Türkiye’den geldi bu nedenle desteğin çoğunu Türkiye’ye vereceğiz. SHORE projesinde iki farklı program var bir web sitemiz bulunuyor. Platformumuzdan birisi Hellix platformu. Bu platform mavi ekonomi su ve deniz ekosistemi alanlarında akademi eğitim ve öğretim uzmanlarından oluşan inovasyon topluluğu. Bu platformda 772 uzman ve 263 organizasyon kayıtlı” dedi.

‘DİJİTAL BİR PLATFORM OLUŞTURDUK’

Okul projelerinin oyunlaştırılması yönetimini kolaylaştıracak, sanal öğrenme materyalini sağlayacak ve halkın erişimine olanak sağlayacak dijital bir platform oluştuklarını belirten Doç Çetinkaya, “Bu platformda ayrıca okyanus elçisi ve yılın okuryazarlığı ödülünü alacak yılın en iyi okul projesini seçmek için halka açık bir oylama olacak. Daha önce yapılmayan bir iş yaptık. Öğrenciler için karbon ve su ayak izi platformu kurduk. Öğrenciler ve öğretmenler yaptıkları projelerde su ayak izini hesap edebilecekler. Kurtarmış oldukları ağaçları da görebilecekler. Her bir proje için Hatay’da bir fidan diktik. Birinci açık çağrı döneminde 380 başvuru alınmıştı” diye konuştu.