13 ilde 3 suç örgütüne operasyon

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 'Mahzen-46' operasyonu gerçekleştirildi. Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı; 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 7 hassas terazi ele geçirildi. Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı suç örgütüne üye 22 şüpheli yakalandı; 9,5 kilo metamfetamin, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı suç örgütünden ise 16 şüpheli yakalandı; 32 kilo metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin; 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'uyuşturucu madde ticareti', 'cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma', 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.