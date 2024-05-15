Kaçak sigara imalathanesine baskın

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen 4 konteyner mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin takibinde bulunan firmaya ait işlemlerin incelenmesi sonucu X-Ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama neticesinde konteynerler içerisinde bildirilen eşyadan farklı olarak 632 milyon Türk lirası değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi.

KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri, Niğde'de de yasa dışı üretim yapılan bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda; yaklaşık 10 bin kilogram bandrolsüz kıyılmış dökme tütün, 1 kilogramlık paketlerde 4 bin 800 adet köşeleri kesilmiş şekilde bandrolsüz kıyılmış tütün, 220 koli ve her bir koli içerisinde 5 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 100 bin adet sigara, 52 koli ve her koli içerisinde 5 bin olmak üzere toplamda 260 bin sigara filtresi, 68 koli içerisinde atık sigara, 44 bin 800 karton koli ve paketleme makinesi, 1 tütün havalandırma makinesi, 1 poşet yapıştırma cihazı, 4 kullanılmış sigara filtresi kağıdı rulosu, 1 network video recorder ve kamera cihazı, 2 bidon içerisinde toplam 52 kilogram tutkal (sigara üretiminde kullanılan), 2 salon tipi klima, 2 ortam nem dengeleyici cihaz, 1 forklift, 1 adet 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli transpalet olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Türk lirası olarak belirlenen muhtelif kaçak eşyaya el konuldu. Ayrıca güvenlik güçlerince gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.