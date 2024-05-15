İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız terör ve örgütlü suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Terör Siyasi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Gündem
İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli operasyonla yakalandı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.