Kaymakam Uçar göreve başladı

İçişleri Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenen sınavı kazanarak Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Uçar, buradaki stajını tamamladıktan sonra Artvin'de mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajını yaptı.
Uçar, daha sonra Hatay'ın Antakya ilçesine döndü ve burada da refiklik stajını bitirdi. Kahramanmaraş merkezli deprem sürecinde bölgedeki iaşe ve barınma hizmetlerinin koordinasyonunda da görev alan Uçar, Sarıoğlan Kaymakamlığına atandı.
Görevine başlayan Uçar, kurum amiri ve müdürleriyle yaptığı toplantıda ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.