Çankaya'da muhteşem konserler sizi bekliyor!

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bsyramı kapsamında Çankaya'da birbirinden değerli sanatçıların konser vereceğini açıkladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, 18 Mayıs Cumartesi Zakkum, Aleyna Tilki 19 Mayıs ise Pinhani ve Volkan Konak sahne alacak.

Güner'in paylaşımı şu şekilde; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Çankaya’mıza çok yakışacak bir coşkuyla kutluyoruz. Sizler için 4 muhteşem konser ve ayrıca gün boyu farklı noktalarda düzenlenecek renkli etkinliklerle tüm hafta sonu sürecek çok keyifli bir program hazırladık. Tüm komşularımızı bekliyoruz.

18 Mayıs Cumartesi Zakkum 20.00 Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Aleyna Tilki 21.00 Anıtpark

19 Mayıs Pazar Pinhani

20.00 Ahlatlıbel Atatürk Parkı ,

Volkan Konak 21.00 Anıtpark"