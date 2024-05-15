Çankaya'da muhteşem konserler sizi bekliyor!

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bsyramı kapsamında Çankaya'da birbirinden değerli sanatçıların konser vereceğini açıkladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, 18 Mayıs Cumartesi Zakkum, Aleyna Tilki 19 Mayıs ise Pinhani ve Volkan Konak sahne alacak.
Güner'in paylaşımı şu şekilde; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Çankaya’mıza çok yakışacak bir coşkuyla kutluyoruz. Sizler için 4 muhteşem konser ve ayrıca gün boyu farklı noktalarda düzenlenecek renkli etkinliklerle tüm hafta sonu sürecek çok keyifli bir program hazırladık. Tüm komşularımızı bekliyoruz.
18 Mayıs Cumartesi Zakkum 20.00 Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Aleyna Tilki 21.00 Anıtpark
19 Mayıs Pazar Pinhani
20.00 Ahlatlıbel Atatürk Parkı ,
Volkan Konak 21.00 Anıtpark"
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.