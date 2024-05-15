Balkondan sokaktaki kişilerle tartıştı; tabancayla vuruldu

Olay, saat 23.45 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi 1629/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Ö., evinin balkonundan, sokakta bulunan kişi ya da kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ö.'ye tabancayla ateş edildi. Orhan Ö. balkonunda kanlar içerisinde yığılırken, kardeşinin vurulduğunu gören Sami Ö. (35), Orhan Ö.'yü otomobil ile Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.