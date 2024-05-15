Ankara'da silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, dün Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay sonrası kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden 3'ünü aynı gün olayda kullanılan silahlarla birlikte gözaltına aldı.
Firari şüpheli G.Ç'nin (20) ise Çankaya ilçesi Kahire Caddesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin, saat 01.30 sıralarında düzenlediği operasyonda, zanlı gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.