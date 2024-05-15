- Asayiş

Hafif ticari araç, refüje çarpıp devrildi

Sivas'ta, refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, refüje çarpıp devrildi
Hafif ticari araç, refüje çarpıp devrildi
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi'nde  meydana geldi. D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A., K.A., Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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15 May 2024 - 03:55 DHA Sivas- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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