Annesi içerideyken evi ateşe verdi

Olay, saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi, İzmit Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., alkol alıp, annesi K.Y.'nin de içeride bulunduğu sırada, bilinmeyen nedenle evi ateşe verdi. Yangını fark eden mahallelinin müdahalesi sonucu S.Y. ve annesi K.Y. evden çıkarılırken, büyüyen alevler ise bitişikte bulunan tek katlı eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Anne K.Y. tedbir amaçlı ambulansa alınırken, oğlu S.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Öte yandan, bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar ise kameraya yansıdı. İki evin de kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.