Kayseri'de pazarcıların kavgasında 4 tutuklama

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Semt Pazarı'nda meydana geldi. Pazarcı esnafı iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; tabanca, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Beytullah B. ve Ümit O. tabanca, Ayhan B. bıçak, Mutlu Can B. ile Bayram B. ise sopayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sonucu, İ.O. (68), N.O. (42), R.O. (30), C.O. (44) ve Ü.O. (33) gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'ine ise ev hapsi verildi. Tabancayla yaralanan Beytullah B. ve Ümit O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, diğer yaralılar taburcu edildi.