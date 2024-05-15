İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda:
"Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için başvuru;https://forms. ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" ifadelerine yer verdi.
Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz.
Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler… pic.twitter.com/PXBEkpaX06
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 14, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.