İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda:

"Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için başvuru;https://forms. ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" ifadelerine yer verdi.