15 May 2024 - 02:53- Gündem G:

"Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başlatıldığını duyurdu.

"Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz" mask

İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda:

"Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan  ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için başvuru;https://forms. ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" ifadelerine  yer verdi.

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15 May 2024 - 02:53 İstanbul- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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