- Asayiş

Beypazarı'nda yunus ekipleri denetim yaptı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yunus ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

Beypazarı'nda yunus ekipleri denetim yaptı
Beypazarı'nda yunus ekipleri denetim yaptı
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Ekipler, Beypazarı-Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Başağaç Mahallesi mevkisinde durdurdukları araçlarda arama yaptı.

Evrak kontrolü de yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran ekiplerin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

# Ankara, trafik denetimi

15 May 2024 - 02:28 AA Ankara/ Beypazari- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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