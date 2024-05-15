Bakan Tekin'den engelliler haftası mesajı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Hayata kararlılıkla tutunan engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim-öğretim süreçlerinde de yanında olmaya devam edeceğiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum."
Hayata kararlılıkla tutunan engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim-öğretim süreçlerinde de yanında olmaya devam edeceğiz.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Ftf8UBBldH
— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 14, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.