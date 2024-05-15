Bakan Tekin'den engelliler haftası mesajı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Hayata kararlılıkla tutunan engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim-öğretim süreçlerinde de yanında olmaya devam edeceğiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum."