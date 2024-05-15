"Filistinliler sahte videolar kurguluyor" iddiasına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada:
" İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan bir görüntüyle ilgili, "Filistinliler sahte videolar kurguluyor" iddiası doğru değildir.
Bahse konu görüntüler incelendiğinde, 11 Mart 2018'de Gazze İslam Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Tıbbi Farkındalık Günü Etkinlikleri" sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.
İddiaya konu paylaşımların İsrail'in, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 35 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü saldırılarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İsrail'in Gazze'de ortaya çıkardığı insanlık suçlarını örtbas etmek için yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz." denildi.
İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan bir görüntüyle ilgili, "Filistinliler sahte videolar kurguluyor" iddiası doğru değildir.
Bahse konu görüntüler incelendiğinde, 11 Mart 2018'de Gazze İslam Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Tıbbi Farkındalık Günü… pic.twitter.com/HQ55SKV6A0
— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 14, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.