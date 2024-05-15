Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, kargo yoluyla gönderilen araç yedek parçalarının içinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen suç örgütü üyeleri takibe alındı. Takip sonucunda hazırladıkları kargoyu teslim etmeye giden şüphelilere Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle 'kırmızı kart' operasyonu düzenlendi. Kargo kolisinde yapılan aramada, araç hava filtrelerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında yapıldığı kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.