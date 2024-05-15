Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri Beştepe'ye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdığı ifade edildi.
Gazeteci Ziya Osman Açıkel, X hesabından yaptığı paylaşımda:
" SON DAKİKA HABERİMDİR… Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u külliyeye davet etti. Özel kalemler telefonla arandı. Gece uzun. Ankara’da bir şeyler oluyor !" dedi.
SON DAKİKA HABERİMDİR…
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u külliyeye davet etti.
Özel kalemler telefonla arandı.
Gece uzun.
Ankara’da bir şeyler oluyor !
— Ziya Osman Açıkel (@acikelosman) May 14, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.