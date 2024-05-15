Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri Beştepe'ye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdığı ifade edildi.

Gazeteci Ziya Osman Açıkel, X hesabından yaptığı paylaşımda:

" SON DAKİKA HABERİMDİR… Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u külliyeye davet etti. Özel kalemler telefonla arandı. Gece uzun. Ankara’da bir şeyler oluyor !" dedi.