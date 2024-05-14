Otoyol ve köprü ücretlerine zam!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kamuya ait otoyol ve köprülerde yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülerde ise yüzde 50 oranında zam yapmıştı. 15 Mayıs'tan itibaren bir kez daha zam yapıldı...