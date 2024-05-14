Ödemiş'te yangın

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi’nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ormanda meydana geldi. Ormandan duman yükseldiği gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ödemiş İlçe Orman Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi ekiplerinin de sevk edildiği yangına 6 arazöz, 6 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildi. Yangın, yoğun müdahale sonucu 1 saatin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangının çıkış sebebinin elektrik direğinden kaynaklandığı belirlenirken, soğutma çalışlarının devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.