- Asayiş

Ödemiş'te yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ödemiş'te yangın mask
Ödemiş'te yangın
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Yangın, saat 19.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi’nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ormanda  meydana geldi. Ormandan duman yükseldiği gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ödemiş İlçe Orman Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi ekiplerinin de sevk edildiği yangına 6 arazöz, 6 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildi. Yangın, yoğun müdahale sonucu 1 saatin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangının çıkış sebebinin elektrik direğinden kaynaklandığı belirlenirken, soğutma çalışlarının devam ettiği öğrenildi.

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14 May 2024 - 22:15 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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