14 May 2024 - 21:41- Spor G:

Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini ancak yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde 8-9 Haziran tarihlerine erteleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı mask

Sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı ise 46.410 olarak açıklandı.

Öte yandan adaylık başvuruları 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

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14 May 2024 - 21:41 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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