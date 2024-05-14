3 Belediye "Kurtuluş'a Giden İlk Adım" yürüyüşü gerçekleştirecek

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl görkemli bir şekilde ve birlikte kutlamaya hazırlanan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri, Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareket ettiği 16 Mayıs 1919’un 105’inci yılında tarihi yürüyüşe hazırlanıyor. 3 ilçenin belediye başkanları başta olmak üzere binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek “Kurtuluş’a Giden İlk Adım" yürüyüşü, Dolmabahçe’de başlayıp Karaköy Rıhtımı’nda sona erecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın katılımıyla 16 Mayıs’ta saat 11.00’da Dolmabahçe’den başlayacak yürüyüş, Karaköy Rıhtımı’ndaki İlk Adım Anıtı’nda sona erecek. Yürüyüşün ardından anıt önünde de bir tören gerçekleşecek. Vatandaşların da Türk bayraklarıyla eşlik edeceği tarihi yürüyüşle, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş, Milli Mücadele tarihindeki ortaklıklarını selamlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal edildiği gün geldiği İstanbul'da, Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'a kadar Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta ikamet etti.