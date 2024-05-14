9 Rus Dağcı Ağrı Dağı'nda Tipiye Yakalandı

Ağrı Dağı'na Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen 5'i kadın toplam 9 Rus dağcı, 13 Mayıs'ta, tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladı. İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 14 Mayıs'ta ise kampı, 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından sonra, saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye çıkış yolunda tipiye tutuldu. Görüş mesafesinin zaman zaman 2 metreye kadar düştüğü tırmanışta, rehberleri Cuma Saltik, ekibi zirve yapmadan aşağı indirmek zorunda kaldığını söyledi. Rus dağcılar ve rehberler, hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde yaşadıklarının 'kabus' olduğunu değerlendirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.