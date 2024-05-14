- Gündem

9 Rus Dağcı Ağrı Dağı'nda Tipiye Yakalandı

'Türkiye'nin çatısı' olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 9 Rus dağcı, mayıs ortasında yaşanan yoğun kar fırtınasıyla karşılaştı. Rehber Cuma Saltık, dağcıların kar fırtınası karşısında çaresiz kaldığını ve zirveye ulaşmadan inişe geçmek zorunda kaldığını açıkladı.

9 Rus Dağcı Ağrı Dağı'nda Tipiye Yakalandı mask
9 Rus Dağcı Ağrı Dağı'nda Tipiye Yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın

Ağrı Dağı'na Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen 5'i kadın toplam 9 Rus dağcı, 13 Mayıs'ta, tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladı. İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 14 Mayıs'ta ise kampı, 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından sonra, saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye çıkış yolunda tipiye tutuldu. Görüş mesafesinin zaman zaman 2 metreye kadar düştüğü tırmanışta, rehberleri Cuma Saltik, ekibi zirve yapmadan aşağı indirmek zorunda kaldığını söyledi. Rus dağcılar ve rehberler, hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde yaşadıklarının 'kabus' olduğunu değerlendirdi.

# # Ağrı Dağı, rus dagcılar, tıpıye yakalandı, ISE, ilk, Hava, Zaman, saat, Kadın

14 May 2024 - 18:23 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL