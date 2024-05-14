14 May 2024 - 18:00- Gündem G:

UEL ile Ankara Bilim Üniversitesi güçlerini birleştiriyor

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Yavuz Demir, geniş kapsamlı ikili görüşmeler yapmak üzere ziyaret ettiği Birleşik Krallık'ın en seçkin yeni nesil üniversitelerinden University of East London (UEL) 'ın Docklands Kampüsü'nde, disiplinlerarası özgün yaklaşımları ile birbirine bir adım daha yaklaşan iki kurum arasında daha güçlü bağların kurulacağı müjdesini verdi.

UEL ile Ankara Bilim Üniversitesi güçlerini birleştiriyor mask
UEL ile Ankara Bilim Üniversitesi güçlerini birleştiriyor
UEL ile Ankara Bilim Üniversitesi güçlerini birleştiriyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Çok verimli geçen ve anlaşmaya esas Memorandum of Understanding (MoU) belgesinin imzalandığı görüşmeler sonucunda, Profesör Dr. Yavuz Demir UEL'in Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi lisansüstü öğrencilerine özel beş adet öğrenim bursu vereceğini açıkladı.

Profesör Dr. Yavuz Demir yaptığı açıklamada, " Öğrencilerimize uluslararası alanda yepyeni kapılar açacak olan bu nitelikli iş birliğinin, aynı zamanda Birleşik Krallık ve Türkiye arasında kültürel diplomasiye ve iki ülke arasında maziye dayanan dostluğa katkıda bulunmasını diliyoruz.  Eğitim, araştırma ve kültürel alanda uluslararası ortaklıklarımızı ve ağımızı genişletmenin mutluluğunu tüm Ankara Bilim Üniversitesi öğrencileri ve akademik personeli ile paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

# uel, ankara bılım unıversıtesı, Profesör Dr. Yavuz Demir, ANLAŞMA, Türkiye, ile, Eğitim, Ankara, yer, özel, Bilim

14 May 2024 - 18:00 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL