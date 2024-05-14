UEL ile Ankara Bilim Üniversitesi güçlerini birleştiriyor

Çok verimli geçen ve anlaşmaya esas Memorandum of Understanding (MoU) belgesinin imzalandığı görüşmeler sonucunda, Profesör Dr. Yavuz Demir UEL'in Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi lisansüstü öğrencilerine özel beş adet öğrenim bursu vereceğini açıkladı.

Profesör Dr. Yavuz Demir yaptığı açıklamada, " Öğrencilerimize uluslararası alanda yepyeni kapılar açacak olan bu nitelikli iş birliğinin, aynı zamanda Birleşik Krallık ve Türkiye arasında kültürel diplomasiye ve iki ülke arasında maziye dayanan dostluğa katkıda bulunmasını diliyoruz. Eğitim, araştırma ve kültürel alanda uluslararası ortaklıklarımızı ve ağımızı genişletmenin mutluluğunu tüm Ankara Bilim Üniversitesi öğrencileri ve akademik personeli ile paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.