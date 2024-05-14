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4 ilde terör operasyonu: 56 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-38' operasyonunda 56 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

4 ilde terör operasyonu: 56 gözaltı mask
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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şanlıurfa ve Konya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları, kazandırdıkları elemanlara atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, Türkiye'ye illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edildi.

Hatay'da düzenlenen operasyonda ise haklarında DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri, suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Denizli'de de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında daha önceden terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.

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14 May 2024 - 17:57 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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