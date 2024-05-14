14 May 2024 - 17:27 - Gündem

'Kamuda tasarruf paketi' hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sonsöz Ekibi olarak, sokağa çıktık ve vatandaşlara 'Kamuda tasarruf paketi' hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusunu sorduk.