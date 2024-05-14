Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün milyonların merakla beklediği kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.
Bunun üzerine, Sonsöz Ekibi sokağa çıkarak vatandaşlara 'kamuda tasarruf paketi' hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu sordu.
İşte vatandaşların cevabı;
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.