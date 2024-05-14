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'Kamuda tasarruf paketi' hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sonsöz Ekibi olarak, sokağa çıktık ve vatandaşlara 'Kamuda tasarruf paketi' hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusunu sorduk.

'Kamuda tasarruf paketi' hakkında ne düşünüyorsunuz? mask

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün milyonların merakla beklediği kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. 

Bunun üzerine, Sonsöz Ekibi sokağa çıkarak vatandaşlara 'kamuda tasarruf paketi' hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu sordu. 

İşte vatandaşların cevabı; 

 
 
 
 
 
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Sonsoz.Gazetesi (@sonsoz.gazetesi)'in paylaştığı bir gönderi

# kamuda tasarruf, Mehmet Şimşek, bir

14 May 2024 - 17:27 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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