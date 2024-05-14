Bursa'da yol verme tartışması

Olay, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 16 M 10108 plakalı ring otobüsü ile bir otomobil ara sokakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar araçlarından indi. Bir süre sonra otobüs şoförü aracına döndü. Otomobil sürücüsü, “Bağırma, senin karşında çocuk mu var” diyerek tepki gösterip, önce otobüsün sileceğini sonra da camını kırdı. Otobüs şoförü, “6 milyon bir cam, 6 milyon diye” tepki gösterirken, yolcuların büyük panik yaşadığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen sürücüler yollarına devam etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.