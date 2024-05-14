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Bursa'da yol verme tartışması

Bursa'da, belediye otobüsü ile bir otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, otobüsün sileceğini ve camını kırdı. Olay sırasında yolcuların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da yol verme tartışması mask
Bursa'da yol verme tartışması
Bursa'da yol verme tartışması
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Olay, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 16 M 10108 plakalı ring otobüsü ile bir otomobil ara sokakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar araçlarından indi. Bir süre sonra otobüs şoförü aracına döndü. Otomobil sürücüsü, “Bağırma, senin karşında çocuk mu var” diyerek tepki gösterip, önce otobüsün sileceğini sonra da camını kırdı. Otobüs şoförü, “6 milyon bir cam, 6 milyon diye” tepki gösterirken, yolcuların büyük panik yaşadığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen sürücüler yollarına devam etti.

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14 May 2024 - 17:17 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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