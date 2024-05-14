Zelenski'den Blinken görüşmesine dair yorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesini detaylarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Zelenski, "Bugün, savaş alanındaki durum, askerlerimize destek ve devam eden savunma işbirliği hakkında ayrıntılı bir tartışma için Blinken'a ev sahipliği yaptım. Kharkiv ve çevre bölge gibi şehirlerimizi ve topluluklarımızı korumak için Ukrayna'da Patriot sistemlerine olan ihtiyacı tartıştık. Kharkiv bölgesi için iki Patriot, hayatların Rus teröründen korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Küresel Barış Zirvesi hazırlıklarını da konuştuk. ABD ve Başkan Biden'ın katılması ve Amerika'nın kurallara dayalı uluslararası düzeni sürdürmedeki rolünün zayıflamaması bizim için önemli. Özgürlük ve bağımsızlık mücadelemize desteklerinden dolayı Amerikan halkına, Amerika Birleşik Devletleri Kongresine ve Başkan Biden ve ekibine minnettarım. ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürme kararını takdir ediyoruz ve açıklanan yardım paketlerinin en iyi şekilde nasıl uygulanacağını ve silahların mümkün olan en kısa sürede savaşçılarımızın eline nasıl geçeceğini tartıştık." ifadelerini kullandı.