"Doktora bitti, sırada ne var?"

Furkan Öztürk, doktorasının bittiğini ve İngiltere Cambridge'de King's Kolej'in genç akademi üyesi olduğunu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öztürk, paylaşımında, "Önümüzdeki süreçte, Harvard'da Kavli-Laukien fellow olarak araştırmalarıma bağımsız bir statüde devam edeceğim. Aynı zamanda İngiltere Cambridge'de King's Kolej'in genç akademi üyesi (junior fellow) seçildim. Bu üyelik sayesinde Cambridge'deki çalışmalarımı da devam ettirmeyi ve işbirliklerimi ilerletmeyi hedefliyorum. Bu kıymetli pozisyonlara beni layık gören ve bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Heyecan verici bir süreç var önümde. Bunlara paralel olarak fakülte üyeliği (assistant professor) süreci de işlemekte; önümüzdeki aylarda bunun detaylarını da paylaşabilmeyi umuyorum. Tabii, aslına bakarsanız benim hayatımda değişen çok az şey oldu. Bilim yapmaya, üretmeye ve sevdiğim problemlerin üzerine çalışmaya tam gaz devam ediyorum!" ifadelerine yer verdi.