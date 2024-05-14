“Şirketler de rutin sağlık kontrolünden geçmeli"

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla farklı coğrafyalar arasındaki görünmez sınırlar ortadan kalkıyor. Global çapta süregelen ekonomik kriz, politik gerilimler ve ticari aksaklıklara rağmen yeni pazarlara açılarak küreselleşmek isteyenler şirketlerin, karşılaşabilecekleri zorluklar için kısa ve uzun vadeli olarak ikili vizyon benimsemesi gerekiyor. Geleceğin belirsizlik atmosferinde tıpkı insanlar gibi şirketlerin de sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini vurgulayan Uluslararası Ticaret Platformu (UTEP) 'şirket doktoru' uygulamalarının işletmelerin ticari risk faktörleri üzerindeki olumlu etkisini açıkladı.

Türkiye'deki şirketlerin uluslararası arenada iş kurmalarına ve ticaret yapmalarına yardımcı olmak için çalışan UTEP Genel Başkanı Sami Bektaş, sadece bir platform değil, aynı zamanda çatısı altında bulunan tüm markaları ileriye taşımak, dönüştürmek gayesi güden bir yapı olduklarını belirtti.

Bektaş, kurumsal danışmanlık hizmeti sundukları uygulama hakkında şu detayları paylaştı:

“Tıpkı insanlar gibi, şirketlerin de düzenli sağlık kontrollerinden geçmesi ve var olan sorunların erken teşhis edilerek çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu anlamda şirketlerimizi yönetirken dışarıdan profesyonel destek almak suretiyle bir anlamda şirket doktoru ile çalışmak şüphesiz verimliliği artırıyor. Şirket doktorluğu işletmelerimizin karşılaştığı zorlukları teşhis eden, tedavi yolları öneren ve sağlıklı büyümenin temellerini atmak için stratejik yönlendirmelerde bulunan, kısacası şirketlere can suyu veren bir uygulamadır. Bu bağlamda şirket doktorluğu, emanetlerimize nasıl davranmamız gerektiğini öğreten, rehberlik eden bir ışık niteliği taşıyor."

Şirketleri, günün koşullarına göre ve değerlerimizin bize öğrettiği erdemlerle yönetmenin toplumsal refahımızı ve kalkınmamızı sağlamanın en önemli anahtarlarından biri olduğunu vurgulayan Bektaş, “Hesaplı ilerlemek bize başarının kapısını aralar. Bu yolda, şirket doktorluğu uygulamamız, işletmelerimizin karşılaştığı zorlukları aşmasına ve sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimize önerdiğimiz yöntemlerle biz de sağlam adımlarla büyümeye devam ediyoruz" diyen Bektaş, "Başarı merdivenlerini doğru tespit ve hamlelerle çıkarken, gelecek her zaman parlaktır. Bu kapsamda teknolojimizi yükseltip maliyetlerimizi düşürmeyi, markalarımızın değerini artırmayı, ihracat kalemlerimizi çoğaltmayı önceliklerimiz kabul ediyoruz. Güneşin doğup battığı her yeri potansiyel pazar olarak görüyoruz. Özellikle Afrika ve Amerika'daki pazar yerlerine dahil olmak isteyen markalarımıza danışmanlık veriyoruz. Platformumuzun kıymetli üyeleri ile yan yana olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyorum" dedi.