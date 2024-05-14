Yapay Zekâda Yeni Amiral Gemisi

OpenAI 13, Mayıs 2024 tarihinde ses, görüntü ve metin arasında gerçek zamanlı olarak mantık yürütebilen yeni amiral gemisi modeli GPT-4o'yu duyurdu.

Malumunuz OpenAI bir yapay zekâ araştırma ve dağıtım şirketidir. Şirket misyonunu, “yapay genel zekânın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamak” olarak tarif etmekte.

Firma yeni ürünü GPT-4o’ı şu satırlarla duyuruyor:

GPT-4o ("omni" için "o") çok daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adımdır; metin, ses ve görüntünün herhangi bir kombinasyonunu girdi olarak kabul eder ve metin, ses ve görüntü çıktılarının herhangi bir kombinasyonunu üretir. Ses girdilerine 232 milisaniye gibi kısa bir sürede yanıt verebilir, ortalama 320 milisaniyedir, bu da bir konuşmadaki insan yanıt süresine (yeni pencerede açılır) benzer. İngilizce ve kodlu metinlerde GPT-4 Turbo performansıyla eşleşir ve İngilizce olmayan dillerdeki metinlerde önemli ölçüde iyileşme sağlarken, API'de çok daha hızlı ve %50 daha ucuzdur. GPT-4o, mevcut modellere kıyasla özellikle görüntü ve ses anlamada daha iyidir.

Model yetenekleri

GPT-4o'dan önce, ChatGPT ile konuşmak için Ses Modunu ortalama 2,8 saniye (GPT-3,5) ve 5,4 saniye (GPT-4) gecikme süreleriyle kullanabiliyordunuz. Bunu başarmak için, Ses Modu üç ayrı modelden oluşan bir boru hattıdır: basit bir model sesi metne dönüştürür, GPT-3.5 veya GPT-4 metni alır ve metin çıktısı verir ve üçüncü bir basit model bu metni tekrar sese dönüştürür. Bu süreç, ana zekâ kaynağı olan GPT-4'ün çok fazla bilgi kaybettiği anlamına gelir; tonu, birden fazla konuşmacıyı veya arka plan seslerini doğrudan gözlemleyemez ve kahkaha, şarkı söyleme veya duyguları ifade edemez.

GPT-4o ile metin, görüntü ve seste uçtan uca tek bir yeni model eğittik, yani tüm girdiler ve çıktılar aynı sinir ağı tarafından işleniyor. GPT-4o tüm bu modaliteleri birleştiren ilk modelimiz olduğu için, modelin neler yapabileceğini ve sınırlarını keşfetme konusunda henüz yüzeydeyiz.

Bu çığır açıcı proğram hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler OpenAI tarafından hazırlanan GPT-4o sayfasını aşağıdaki linkten ziyaret edebilir.

https://openai.com/index/hello-gpt-4o/