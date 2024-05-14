- Yaşam

Çağla Şıkel'i tiye aldı

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, paylaştığı yeni videoyla, Çağla Şıkel'i tiye aldı. Şikel'den ise cevap gecikmedi.

Çağla Şıkel'i tiye aldı
Çağla Şıkel'i tiye aldı
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Yasemin Sakallıoğlu, Çağla Şıkel'in kulübeden çıktığı videoyu tiye alan bir video paylaştı. zenginlerin meditasyon yöntemleri isimli videoda, Çağla Şikel'in kulübeden çıktığı anları yeniden canlandıran Sakallıoğlu'na Şıkel'den cevap gecikmedi.

Çağla Şıkel'i tiye aldı

"İzlerken kendimi koltuğa fırlattım"

Çağla Şıkel, "Çok tatlısın ya, izlerken kendimi koltuğa fırlattım" yorumunda bulundu.

Çağla Şıkel'i tiye aldı

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14 May 2024 - 15:22 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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