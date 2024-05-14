Çağla Şıkel'i tiye aldı

Yasemin Sakallıoğlu, Çağla Şıkel'in kulübeden çıktığı videoyu tiye alan bir video paylaştı. zenginlerin meditasyon yöntemleri isimli videoda, Çağla Şikel'in kulübeden çıktığı anları yeniden canlandıran Sakallıoğlu'na Şıkel'den cevap gecikmedi.
"İzlerken kendimi koltuğa fırlattım"
Çağla Şıkel, "Çok tatlısın ya, izlerken kendimi koltuğa fırlattım" yorumunda bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.