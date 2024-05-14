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Meteoroloji uyardı: "Kuvvetli Yağışlara Dikkat"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

Meteoroloji uyardı: "Kuvvetli Yağışlara Dikkat" mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs 2024

Salı Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Hava Sıcaklığı: Yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir."

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14 May 2024 - 15:14 Ankara- Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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