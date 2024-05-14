- Asayiş

Kömür ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta bulunan özel bir kömür ocağında meydana gelen göçük sonucunda Şenol Zurnalı (42) isimli işçi hayatını kaybetti, Savaş Onur (31) ise yaralandı.

Kömür ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı mask
Kömür ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Kömür ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Kilimli ilçesinde, Gelik Madencilik tarafından işletilen kömür ocağında, saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. Yerin 15 metre altında genişletme çalışması yaptıkları sırada Savaş Onur ile Şenol Zurnalı taş, toprak ve kömür yığınının altında kaldı. Savaş Onur kendi imkanlarıyla göçükten kurtulup durumu bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Onur, tedaviye alınırken, mesai arkadaşlarının 1 saatlik çalışmasının ardından Şenol Zurnalı da ağır yaralı olarak göçükten çıkarılıp Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Zurnalı, kalp masajı yapılarak ambulanstan indirildi. Mesai arkadaşları ve yakınlarının, hastane önünde üzüntüyle beklediği görüldü. Tedaviye alınan Zurnalı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

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14 May 2024 - 14:40 DHA Zonguldak- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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