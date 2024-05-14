Blinken, görüşmeye ilişkin açıklamasında, “ Başkan Zelenski'ye de söylediğim gibi, ABD ilk günden bu yana Ukrayna'nın yanında olmuştur ve bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir” dedi.
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Blinken, Zelenski ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.