Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Meclis Grubu’nu ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli, Kurtulmuş’u kapıda karşılarken görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ziyarette Kurtulmuş’a TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni anayasaya ilişkin görüşünü aldıklarını belirterek, "Son derece verimli, son derece faydalı, Türkiye’nin geleceğine ilişkin görüşlerimizi paylaştığımız bir görüşme oldu. İnşallah Türkiye, bu yeni anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan, kaç defa değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak. Yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasaya çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Başından itibaren ifade ettiğim gibi, ben bu süreci mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştıkları, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin, üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşları, velhasıl Türkiye’de bu konuyla ilgili 'Benim de yapıcı bir fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz. Sürecin sonunda söz de karar da Meclis’indir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri, anayasa ile ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin 2'nci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.