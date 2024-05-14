TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Meclis Grubu’nu ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli, Kurtulmuş’u kapıda karşılarken görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ziyarette Kurtulmuş’a TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni anayasaya ilişkin görüşünü aldıklarını belirterek, "Son derece verimli, son derece faydalı, Türkiye’nin geleceğine ilişkin görüşlerimizi paylaştığımız bir görüşme oldu. İnşallah Türkiye, bu yeni anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan, kaç defa değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak. Yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasaya çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Başından itibaren ifade ettiğim gibi, ben bu süreci mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştıkları, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin, üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşları, velhasıl Türkiye’de bu konuyla ilgili 'Benim de yapıcı bir fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz. Sürecin sonunda söz de karar da Meclis’indir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri, anayasa ile ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin 2'nci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.
- Gündem
Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu kapsamında 5’nci görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye, bu yeni anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan, kaç defa değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak" dedi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.