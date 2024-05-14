Canlı yayında ceset buldu

Muğla'da 50 gün önce kaybolan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım talebinde bulundu. Programın sonrasında Müge Anlı'nın birebir görüştüğü Karabulut, cinayeti itiraf ederek cesedin bulunduğu yeri aktardı. Muhabir, Karabulut'un tarif ettiği bölgeye giderek taşların arasında cesedi gördüğünde büyük bir panik yaşadı.

Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Kaybolma olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve diğer akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı'nın özel olarak görüştüğü Emine Karabulut, cinayeti itiraf edip cesedin yerini belirtti.

Bu gelişme üzerine ekiplerle birlikte Müge Anlı'nın muhabiri de belirtilen bölgeye gitti. Kısa bir çevre taramasından sonra, Şaban Ataş'ın hayatını kaybettiği bedenini bulan muhabir, büyük bir panik yaşadı. Yapılan inceleme sonucunda, taşlarla örtülü cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu doğrulandı.

Boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un ifadesinde "Kahvaltı esnasında Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben masadaydık. Aralarında bir tartışma çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğarak öldürdü, sonra cesedi götürdü." şeklindeki iddialar ortaya atıldı. İtirafın ardından, bu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.