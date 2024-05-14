“İşçilere sesleniyorum sendikalı olun”

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

-"Dün parti tarihinde ilk kez MYK bir ilçede toplandı. Hep birlikte memleketim Manisa Soma'daydık. Soma maden katliamının tarihimizin en büyük iş cinayetlerinden birinin 10. yılında hep birlikte Soma'daydık.

-Öncelikle maden faciasında hayatını kaybeden 301 şehidimize, daha sonra da haklarını ararken hayatını kaybeden 2 şehidimize, 303 maden şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, Türkiye işçi sınıfına bir kez daha başsağlığı diliyorum.

-İşçi sınıfına buradan sesleniyorum. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. Bütün işçileri sarı sendikalara değil, mücadele sendikalarına üye olmaya davet ediyorum.

-ILO rakamları açıkladı, Türkiye ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi. Bu ülkede yarın senin evladın, senin komşun en sevdikleriniz hayatını kaybederler çünkü dünyada işçi hayatının Türkiye kadar ucuz ve tehdit altında olduğu başka ülke yok.