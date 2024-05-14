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11'i kamu personeli, 21 gözaltı

Kütahya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11'i kamu personeli 21 şüpheli, gözaltına alındı.

11'i kamu personeli, 21 gözaltı mask
11'i kamu personeli, 21 gözaltı
11'i kamu personeli, 21 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Kent merkezi ve ilçelerde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11'i kamu personeli, 21 şüpheli, örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

# Mücadele, şüpheli, Emniyet Müdürlüğü, Kamu, fetö

14 May 2024 - 14:10 DHA Kütahya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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