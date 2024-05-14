Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, İzmir-Aydın otoyolu Sağlık mevkisinde meydana geldi. Furkan Akkuş, kullandığı 35 AFM 976 plakalı otomobille, emniyet şeridinde park halinde duran 32 ABC 635 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Akkuş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı Akkuş'un cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.