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Polis müdürleri gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis müdürleri gözaltına alındı mask

ABBAS SATIR

Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütü soruşturmasını AKP'ye doğru yönlendirdikleri iddiası sonrası önce açığa alınan üç polis müdürü Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3 müdürün evinde önceki akşam akşam saatlerinde arama yapıldı. Polislerin evlerindeki dijital materyallere el konulurken, savcılık da dosyaya kısıtlama getirdi.

# Ayhan Bora Kaplan, Suç örgütü, olay, tutuklama, Ankara, Polis, Mücadele

14 May 2024 - 13:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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