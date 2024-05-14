Polis müdürleri gözaltına alındı

ABBAS SATIR
Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütü soruşturmasını AKP'ye doğru yönlendirdikleri iddiası sonrası önce açığa alınan üç polis müdürü Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3 müdürün evinde önceki akşam akşam saatlerinde arama yapıldı. Polislerin evlerindeki dijital materyallere el konulurken, savcılık da dosyaya kısıtlama getirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.