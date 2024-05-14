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Gemiyle 16 bin angus geldi

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen, Uruguay'dan getirilen 16 bin 30 adet angus cinsi sığır, Panama bayraklı 'Ghena' adlı gemiyle Mersin Limanı'na getirildi.

Gemiyle 16 bin angus geldi mask
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Günlerdir deniz yolculuğunda olan Panama bayraklı 'Ghena' adlı gemi, sabah saatlerinde Mersin Limanı'na geldi. 16 bin 30 adet angus cinsi sığırın yüklü olduğu gemi, kılavuz gemiler tarafından limana çekildi. 190 metre uzunluğu ve 32,2 metre genişliğiyle bilinen Ghena'nın, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde de angus yükünü İskenderun Limanı'na getirdiği kaydedildi. Angus cinsi sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği kaydedildi.

# geldi, Sağlık

14 May 2024 - 13:37 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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